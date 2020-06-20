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    HaberlerEge Haberleri Denizli Atatürk Stadı İzole edildi
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    20.06.2020 - 00:00 |

    Denizli Atatürk Stadı İzole edildi

    Yukatel Denizlispor’un bugün Beşiktaş’ı konuk edeceği maç öncesi Denizli Atatürk Stadı’nda hazırlıklar tamamlandı.

    Denizli Atatürk Stadı İzole edildi

    99 gün sonra resmi bir futbol karşılaşmasına ev sahipliği yapacak olan statta hummalı bir dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Lige Sivas deplasmanındaki mağlubiyetle dönen Denizlispor ve evinde Antalyaspor’a yenilmenin şokunu yaşayan Beşiktaş’ı saat 21.00’de karşı karşıya getirecek maç öncesi Atatürk Stadı’nda titizlikle önlemler alındı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyirci alınmayıp etrafında taraftarın toplanmasına da izin verilmeyecek stadın içi ve dışında dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Bir hafta boyunca stattaki tüm koltuklar tek tek silinirken, maçta kullanılacak protokol ve basın tribünü en ince detayına kadar temizlendi. Soyunma, hakem ve doping kontrol odaları, futbolcular ve hakemlerin kullanacağı duşlar, lavabolar, koridorlar, otopark ile yedek kulübeleri de elden geçirildi. İki takım futbolcuları ve teknik ekiplerinin 2 koltuk mesafe bırakarak yedek kulübesinde maçı takip edecekleri, diğer futbolcuların sosyal mesafeli olarak tribüne çıkacağı açıklandı. Basın tribününde sadece 15 gazetecinin yer alacağı stadyumda, protokolde ise 15 Denizlisporlu, 10 da Beşiktaşlı yöneticinin karşılaşmayı izleyebileceği belirtildi.

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