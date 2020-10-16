Denizli Büyükşehir Tiyatrosu perde açtı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 2020-2021 sezonunu “Tom, Dick, Harry” adlı oyunu ile açtı. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu’nda, pandemi önlemleriyle yapılan ilk gösterimi izleyen Başkan Osman Zolan, “Şartlar ne kadar zor olursa olsun, sanatsız kalmamak gerekiyor. Sanatsız bir toplum yaşayamaz. Bu sezon çok güzel sürprizler ve oyunlarımız var. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Yarınımız bugünden daha güzel olsun, sağlıklı ve sanatlı olsun” diye konuştu.