Denizli horozu korumada!

DENİZLİ’NİN uzun ötüşü ve parlak tüyleriyle ün kazanan horozu, genlerinin bozulmaması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftliklerinde korumaya alındı. Burada üretilen horozların yüzde 80’i, Türkiye’nin farklı kentlerindeki meraklılarına satılıyor. Üretim birimi sorumlusu, ziraat mühendisi Mustafa Ünal, “Renklerine göre demirkır, pamukkır, kınalı, al, siyah ve kürklü olarak adlandırılan horoz, yaklaşık 1 dakika süreyle ötebiliyor” dedi.