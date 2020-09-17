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    HaberlerEge Haberleri Denizli için bir tık yeter
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    17.09.2020 - 00:02 |

    Denizli için bir tık yeter

    Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması’nın Türkiye şampiyonu olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 27 ülkeden 58 ayrı kent arasında ilk sıraya yerleşmek için yarışıyor.

    Denizli için bir tık yeter

    https://welovecities.org/tr/denizli/ adresindeki “Denizli İçin Oy Ver” sayfasından oy vermenin yanında sosyal medyadan da Denizli için tercih hakkı kullanılabilecek. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarında yapılacak tüm paylaşımlarda #WeLoveDenizli etiketi kullanmak yeterli olacak. Oylamalar, 11 Ekim’e kadar devam edecek.

    Zolan’dan çağrı

    Denizlileri ve tüm Türkiye’yi oy kullanmaya davet eden Büyükşehir Başkanı Osman Zolan, “Bir zamanlar hava kirliliğinden kuşların dahi uçamadığı bir şehirden bugün yemyeşil nefes alınabilir bir Denizli’ye kavuştuk. Doğa ve çevreye bakışımız ve duyarlılığımız her zaman en üst seviyede oldu, olmaya da devam edecek. Hazırladığımız İklim Değişikliği Eylem Planı ile örnek olduk, öncülük ettik. Türkiye şampiyonluğumuzla gurur duyduk, mutlu olduk. Şimdi 27 ayrı ülkeden 58 kent ile yarışıyoruz. Tekrar herkesi şehrimize oy vermeye davet ediyorum” dedi.

    Buldan’a sürpriz

    Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında toplandı. Toplantıda, Büyükşehir’in restore ettiği Buldan’daki Tarakçı Konağı’nın sosyo-kültürel hizmetlerde kullanılmak üzere Buldan Belediyesi’ne tahsis edilmesine karar verildi. Başkan Zolan, “Buldanımız sadece tarihi yapısıyla değil, ürettiği dokumalar, kestaneler ve diğer ürünleriyle de ayrı güzel” diye konuştu.

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