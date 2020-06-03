Denizli, teleferikte yeni önlemler aldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, yeniden hizmete giren Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’nı steril hale getirdi. Ekipler, tesisin alt istasyonunda başlayan çalışma kapsamında gişeler, teleferik kabinleri, asansörler, kafe ve restoran ile dinlenme alanları, çocuk oyun alanları, bungalov evler ve diğer tüm tesisler Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı virüsidal etkili biyosidal ürünlerle dezenfekte etti.

Maskesiz giriş yok

Önlemleri aldıklarını belirten Başkan Osman Zolan, “Maskesiz girişe izin vermeyeceğiz. Teleferik kabinleri dört kişiyle sınırlı tutulacak. Vatandaşlarımız da lütfen kurallara uysun” dedi.