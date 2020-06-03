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    HaberlerEge Haberleri Denizli, teleferikte yeni önlemler aldı
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    03.06.2020 - 07:00 |

    Denizli, teleferikte yeni önlemler aldı

    Denizli Büyükşehir Belediyesi, yeniden hizmete giren Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’nı steril hale getirdi.

    Denizli, teleferikte yeni önlemler aldı

    Denizli Büyükşehir Belediyesi, yeniden hizmete giren Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’nı steril hale getirdi. Ekipler, tesisin alt istasyonunda başlayan çalışma kapsamında gişeler, teleferik kabinleri, asansörler, kafe ve restoran ile dinlenme alanları, çocuk oyun alanları, bungalov evler ve diğer tüm tesisler Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı virüsidal etkili biyosidal ürünlerle dezenfekte etti.
    Maskesiz giriş yok
    Önlemleri aldıklarını belirten Başkan Osman Zolan, “Maskesiz girişe izin vermeyeceğiz. Teleferik kabinleri dört kişiyle sınırlı tutulacak. Vatandaşlarımız da lütfen kurallara uysun” dedi.

    Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk aile ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiMısır'da yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan Türk vatandaşları Kader ve Veli Biçer çifti ile çocukları, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.Kovid-19 testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs semptomları gösteren eşi Veli ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'i (4) taşıyan Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçak, Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Tekirdağ'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.
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