Denizli, tiyatroya koştu

Denizli’de kültür ve sanat etkinlikleriyle kentin sosyal ve kültürel yaşamını geliştiren Büyükşehir Belediyesi, tiyatro sanatına verdiği destekle de örnek oluyor.

Bünyesinde bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Genç Denizli Tiyatro Kulübü ile onlarca oyunu sahneleyen, şehir içi ve şehir dışı turneleriyle onbinlerce kişiyi tiyatro ile buluşturan Denizli Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl sergilediği oyunlarla seyirci rekoru kırdı.

Ödüle doymadılar

Geleneksel olarak düzenlediği Çocuk Tiyatrosu Şenliği, Liseler Arası Tiyatro Şenliği ve Uluslararası Amatör Tiyatro Festivali’nin yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Genç Denizli Tiyatro Kulübü’nün 2019 yılında sahnelediği oyunlara 153 bin 837 kişi katıldı.

Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu geçen yıl Bir Delinin Hatıra Defteri, Kahvede Şenlik Var, Kamyon, Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını, 39 Basamak, Geç Kalanlar ve Söz Sende oyunlarını, Genç Denizli Tiyatro Kulübü ise, Dünyanın Ortasında Bir Yer, Kadın Hikayeleri, Tartuffe, Bir Ahi Zaman, Doğaçlama ve Skeç Fabrikası ile Kulaktan Kulağa adlı eserleri sahneye taşıdı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Genç Denizli Tiyatro Kulübü geçen yıl aldığı tiyatro ödülleri ile de Denizli’yi gururlandırdı. Büyükşehir Şehir Tiyatrosu ve Genç Denizli Tiyatro Kulübü 2019 yılında 19. Direklerarası Seyircileri Tiyatro Ödülleri, 2. Özdemir Nutku Tiyatro Ödülleri ve 2. Uluslar arası Maltepe Tiyatro Festivali Ödülleri kapsamında toplam 7 farklı ödüle layık görüldü. Tiyatrodaki bu aşamada, geçen yıl hizmete alınan Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki 500 kişilik modern Fatma Yıldız Salonu’nun önemli payı aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli’nin kültür ve sanatla anılması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirtti. http://tiyatro.denizli.bel.tr