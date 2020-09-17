Denizli yeni stadına kavuşacak

Başkan Zolan, FIFA standartlarında bir stadın yanında, birçok sportif tesis ile birlikte insanların buluşma noktası olacak bir Bölge Parkı’nın da planlandığını söyledi. FIFA standartlarına uygun olarak inşa edilecek yeni stat için ilk etapta Kayalar Mahallesi’nde geniş bir alanın belirlendiğini açıkladı, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan gelen heyetle yer tespiti yaparak en uygun alanı belirledik. Denizlimizin beklediği güzel yatırıma hep beraber kavuşmayı arzu ediyoruz. Yeni stadımıza geçtiğimiz zaman ise eski stadımızı millet bahçesi olarak düzenleyeceğiz. Yoğun yapılaşma olan bölge insanlarımızın nefes alacağı bir yer haline gelecek” dedi.