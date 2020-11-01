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    HaberlerEge Haberleri Denizli’de hasar yok!
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    01.11.2020 - 07:00 | | AA

    Denizli’de hasar yok!

    Denizli Valisi Ali Fuat Atik, merkez üssü Ege Denizi’nin Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremin Denizli’de de hissedildiğini söyledi.

    Denizli’de hasar yok!

    Denizli Valisi Ali Fuat Atik, merkez üssü Ege Denizi’nin Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremin Denizli’de de hissedildiğini söyledi. İzmir’de yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Atik, “İlimizde depremle ilgili herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamakta. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir’e geçmiş olsun” diye konuştu. 

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