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    HaberlerEge Haberleri Denizli’de korona mesaisi
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    19.03.2020 - 07:00 |

    Denizli’de korona mesaisi

    18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıldönümü öncesi şehitlikte dezenfeksiyon çalışması yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki hasta nakil ambulansları ile itfaiye birimlerinde de koronavirüse karşı önlemler alıyor.

    Denizli’de korona mesaisi

    18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıldönümü öncesi şehitlikte dezenfeksiyon çalışması yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki hasta nakil ambulansları ile itfaiye birimlerinde de koronavirüse karşı önlemler alıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak ilk andan itibaren gerekli tedbirleri aldıklarını, bu kapsamda özel kıyafetli personelin gece gündüz dezenfeksiyon çalışması yaptığını ifade eden Başkan Osman Zolan, “Hemşerilerimiz başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere tüm kurumlarımızın tavsiyelerini panik yapmadan harfiyen yerini getirsin” dedi.

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