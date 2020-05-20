20.05.2020 - 07:00 |
Denizli’den renkli kortej
Denizli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kortej düzenledi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kortej düzenledi. Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde düzenlenen kortej, koronavirüs tedbirleri kapsamında katılım sınırlı sayıda tutuldu. Büyükşehir Belediyespor sporcuları ve Büyükşehir bünyesinde görev yapan öğretmenlerle tiyatrocular dev Türk bayraklarıyla kortejde yer aldı. Belediye Bandosu, çaldığı marşlarla renk kattı.
İzmir'de kısıtlamaya uymayan 2 bin 333 kişiye cezaİzmir'de 4 gün süresince sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 bin 333 kişiye toplam 4 milyon 713 bin 772 lira ceza kesildi.