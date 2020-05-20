Denizli’den renkli kortej

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kortej düzenledi. Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde düzenlenen kortej, koronavirüs tedbirleri kapsamında katılım sınırlı sayıda tutuldu. Büyükşehir Belediyespor sporcuları ve Büyükşehir bünyesinde görev yapan öğretmenlerle tiyatrocular dev Türk bayraklarıyla kortejde yer aldı. Belediye Bandosu, çaldığı marşlarla renk kattı.