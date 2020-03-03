Denizlili sporcular madalyaları topladı

Antalya’da düzenlenen Uluslararası Ümitler Avrupa Judo Kupası’na Denizli Büyükşehir Belediyespor’un sporcuları damga vurdu. Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü Judo Takımı sporcuları Ayşe Su Özdemir bayanlar 40 kg klasmanında, Reyhan Oğuz ise bayanlar 52 kg klasmanında bronz madalya kazandı. Öte yandan 27 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Samsun’da düzenlenen Ases Minikler Salon Kupası’nda Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcusu Halil Uz 9-10 yaş Klasik Yay Erkekler kategorisinde 92 sporcu arasında 3. olarak bronz madalya kazandı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Sporcularımız Halil Uz, Ayşe Naz Özdemir ve Reyhan Oğuz’a yürek dolusu teşekkürlerimi iletiyorum. Denizlimiz örnek tesisleri ile başarılı sporcular yetiştirmeye devam edecek” dedi.