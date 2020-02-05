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    05.02.2020 - 07:00 |

    Denizli’nin gurur günü

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Denizli’ye gelişinin 89. yıldönümü için 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda anma töreni düzenlendi.

    Denizli’nin gurur günü

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Denizli’ye gelişinin 89. yıldönümü için 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda anma töreni düzenlendi. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Büyükşehir Başkanı Osman Zolan, “Denizli, Milli Mücadele sırasında en üst seviyede Atatürk’ün yanında yer aldı. Denizlimiz o gün köy görünümlü olan bir şehirdi. Şimdiyse muasır medeniyet seviyesi üzerine çıkmayla ilgili konulan hedefleri üzerine alıyor. Ödevini yapıyor. Bugün dünyada parmakla gösterilen bir kent” dedi.

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