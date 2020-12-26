Denizli’nin kalbi bu merkezde atıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Trafik Yönetim Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Osman Zolan, tamamen yerli ve milli olarak kentte üretilen Trafik Yönetim Sistemini Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Emniyet Müdürü Kenan Yıldız’a anlattı. 100 farklı kavşağın aynı anda izlenip, trafik akışına tek merkezden müdahaleler yapıldığını belirten Başkan Zolan, yeşil dalga sistemi ile trafik ışığı sürelerinin trafik yoğunluğuna göre otomatik olarak belirlendiği de kaydetti. Heyet, sisteme hayran kaldı.