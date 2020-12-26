BİST1.4260.00EURO9.240.01USD7.580.36ALTIN458.590.27
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Denizli’nin kalbi bu merkezde atıyor
    ABONE OL
    26.12.2020 - 07:00 |

    Denizli’nin kalbi bu merkezde atıyor

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Trafik Yönetim Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Osman Zolan, tamamen yerli ve milli olarak kentte üretilen Trafik Yönetim Sistemini Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Emniyet Müdürü Kenan Yıldız’a anlattı.

    Denizli’nin kalbi bu merkezde atıyor

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Trafik Yönetim Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Osman Zolan, tamamen yerli ve milli olarak kentte üretilen Trafik Yönetim Sistemini Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Emniyet Müdürü Kenan Yıldız’a anlattı. 100 farklı kavşağın aynı anda izlenip, trafik akışına tek merkezden müdahaleler yapıldığını belirten Başkan Zolan, yeşil dalga sistemi ile trafik ışığı sürelerinin trafik yoğunluğuna göre otomatik olarak belirlendiği de kaydetti. Heyet, sisteme hayran kaldı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ankara'da tefeci operasyonu: 8 gözaltı

    Ankara'da tefeci operasyonu: 8 gözaltı

    Milyonları kapsıyor, o borçlar siliniyor! Parayı geri alamazsınız…

    Milyonları kapsıyor, o borçlar siliniyor! Parayı geri alamazsınız…

    Türkiye'de korona aşılaması ne zaman başlayacak?

    Türkiye'de korona aşılaması ne zaman başlayacak?

    Trafik cezaları e-posta’ya gelecek

    Trafik cezaları e-posta’ya gelecek

    Sıradaki Haber