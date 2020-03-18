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    HaberlerEge Haberleri Denizlispor revire döndü
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    18.03.2020 - 00:00 |

    Denizlispor revire döndü

    Süper Lig’de geçen hafta Gençlerbirliği’ni 1-0 yenerek çıkışını sürdüren Yukatel Denizlispor’da sakatlık kabusu devam ediyor.

    Denizlispor revire döndü

     Arka adalesinde yırtık tespit edilen ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan orta saha Recep Niyaz’ın ardından yeşil siyahlı ekibe Modou Barrow’dan da kötü haber geldi. Yine Gençlerbirliği müsabakasında üst adalesine darbe alan Gambiyalı futbolcuda yırtık tespit edildi. Sol kanat oyuncusunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Adeta revire dönen Denizlispor’da sakat futbolcu sayısı 8’e yükseldi. Recep ve Barrow’un yanı sıra Mbamba, Sacko, Ben Youssef, Bergdich, Sackey ve Tolgahan takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Denizli’de sakatlıktan çıkan Onazi ve Lopes de henüz sahalara dönebildi. Teknik Direktör Bülent Uygun, “Sakatlıklar elbette her takımın belini bükebiliyor. Mazeret üretmeyeceğiz, işimizi en iyi şekilde yapacağız” dedi.

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