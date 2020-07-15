15.07.2020 - 07:00 | | Deniz TOKAT DHA
Denizlispor'dan hayat öpücüğü
Süper Lig’de şampiyonluk adaylarından Trabzonspor’u evinde geriye düştüğü maçta 2-1 yenen Yukatel Denizlispor, tehlikeli bölgeden uzaklaştı. Bülent Uygun’un yerine göreve getirilen Teknik Sorumlu Levent Kartop, “Bu takım ligde kalacak. Seneye daha da iyi olacağız” dedi
Koronavirüs salgını ardından 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak düşme hattına yaklaşan Yukatel Denizlispor, Trabzonspor’u evinde 2-1 mağlup ederek derin bir nefes aldı. Puanını 35’e yükselterek düşme hattına 3 puan fark atan Horoz’da Teknik Direktör Bülent Uygun’un yerine göreve getirilen teknik sorumlu Levent Kartop, ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.
‘Henüz işimiz bitmedi’
Hayati öneme sahip haftalarda ateşten gömleği çekinmeden giyen 41 yaşındaki teknik adam, “Trabzonspor’a karşı iyi mücadele ettik, oyunu bırakmadık. Çok anlamlı bir galibiyetti ancak işimizin bitmediğinin farkındayız. Bu takımı ligde tutacağız. Seneye daha da iyi olacağız” diye konuştu.
Bakan Dönmez: "Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek"Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle bakanlık binasına 'Türkiyenin Enerjisi Darbelere Geçit Vermez' sloganıyla ışıklı bir animasyon yansıtıldığını belirterek, "Ne 15 Temmuz'u ne de o gece yitirdiğimiz canlarımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Nerede olursak olalım; zaman, mekân fark etmez Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek" dedi.