Denizlispor'dan hayat öpücüğü

Koronavirüs salgını ardından 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak düşme hattına yaklaşan Yukatel Denizlispor, Trabzonspor’u evinde 2-1 mağlup ederek derin bir nefes aldı. Puanını 35’e yükselterek düşme hattına 3 puan fark atan Horoz’da Teknik Direktör Bülent Uygun’un yerine göreve getirilen teknik sorumlu Levent Kartop, ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.

‘Henüz işimiz bitmedi’

Hayati öneme sahip haftalarda ateşten gömleği çekinmeden giyen 41 yaşındaki teknik adam, “Trabzonspor’a karşı iyi mücadele ettik, oyunu bırakmadık. Çok anlamlı bir galibiyetti ancak işimizin bitmediğinin farkındayız. Bu takımı ligde tutacağız. Seneye daha da iyi olacağız” diye konuştu.