Denizli’yi tüm dünya izliyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, yenilediği mobil uygulaması ile vatandaşlara birçok kolaylık getirdi. Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenen mobil uygulama Apple Store ve Google Play Store’den hizmete sunuldu. Büyükşehir Belediyesi’nin haber, duyuru, ilan, etkinlik ve kurumsal bilgilerin yer aldığı yeni uygulama içeriğinde 16 farklı başlıkta veri ve uygulamaya ulaşılabiliyor. Büyükşehirin kentteki sorunlara daha hızlı ve etkin bir şekilde müdahale etmek için geliştirdiği ‘Çek&Gönder’ sistemi yeni uygulamada da bulunuyor.

Otobüsüm nerede?

Şehir içi toplu taşımada hizmete sunduğu belediye otobüsleriyle ilgili ‘Otobüsüm nerede, otobüs saatleri, online TL yükleme, akıllı duraklar, bakiye sorgulama, kart dolum noktaları, duraktan geçen hatlar, adresten geçen hatlar, otobüste kayıp eşyalar, duyuru ve haber’ gibi tüm teknolojik kolaylıkların yer aldığı Ulaşım Portalı da yenilenen uygulamada yer alıyor.

10 farklı bölgede

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin 10 farklı bölgesinde bulunan şehir kameraları da yenilenen uygulamada mevcut. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı, Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, Laodikya Antik Kenti, Adalet Parkı, Çamlık Parkı, İncilipınar Parkı, Bayramyeri Meydanı ve Üçgen Meydanı’nda bulunan kameralar ile Denizli’nin güzellikleri 24 saat boyunca yüksek çözünürlükte tüm dünyadan izlenebiliyor. Büyükşehir Başkanı Osman Zolan uygulamaya, AppStore ve GooglePlay’den ulaşılabileceğini söyledi.