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    HaberlerEge Haberleri Depodan ihtiyaç sahibine destek
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    11.02.2020 - 07:00 |

    Depodan ihtiyaç sahibine destek

    Konak Belediyesi Zabıta ekiplerinin yaptıkları denetimlerde el koyduğu giyim eşyası, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

    Depodan ihtiyaç sahibine destek

    Konak Belediyesi Zabıta ekiplerinin yaptıkları denetimlerde el koyduğu giyim eşyası, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Elektronik tartı, megafon, sesli anons cihazları ve diğer toplanan eşya ise geri dönüşümle yeniden kullanıma kazandırılacak.
    Ekiplerin seyyar satıcılara yönelik olarak düzenlediği operasyonlarda el koyduğu ve bir yıl süreyle depoda beklettiği işporta malları, ihtiyaç sahiplerine iletilmek, geri dönüşüme yönlendirilmek ve bertaraf edilmek üzere ayrıştırıldı.

    Giysi, ayakkabı, çanta

    Giysi, ayakkabı, çanta, oyuncak ve züccaciye eşyası, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne teslim edildi.
    Eşya, Konak Belediyesi’nin bağışçıların destekleriyle kurduğu Bizim Mağaza aracılığıyla ihtiyaç sahipleri ne ulaştırılacak.

    Çavuşoğlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.
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    Esed rejimi Türk askerine saldırdı! 5 şehit, 5 yaralıİdlib'in kuzeyinde Esed rejiminin topçu atışı sonucu 5 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, saldırı sonrası tespit edilen hedeflerin ateş altına alındığını açıkladı.
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