Depodan ihtiyaç sahibine destek

Konak Belediyesi Zabıta ekiplerinin yaptıkları denetimlerde el koyduğu giyim eşyası, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Elektronik tartı, megafon, sesli anons cihazları ve diğer toplanan eşya ise geri dönüşümle yeniden kullanıma kazandırılacak.

Ekiplerin seyyar satıcılara yönelik olarak düzenlediği operasyonlarda el koyduğu ve bir yıl süreyle depoda beklettiği işporta malları, ihtiyaç sahiplerine iletilmek, geri dönüşüme yönlendirilmek ve bertaraf edilmek üzere ayrıştırıldı.

Giysi, ayakkabı, çanta

Giysi, ayakkabı, çanta, oyuncak ve züccaciye eşyası, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Eşya, Konak Belediyesi’nin bağışçıların destekleriyle kurduğu Bizim Mağaza aracılığıyla ihtiyaç sahipleri ne ulaştırılacak.