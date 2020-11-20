Deprem mağduru can dostlar yuva arıyor

KONAK Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü hem ilçede yaşayan hem de depremde Konak’a emanet edilen can dostlar için seferber oldu. Hayvan Sağlığı Merkezi’nde misafir edilen depremzede kedilerin bakımı sürüyor. Bugüne dek sahipleri ya da gönüllü bakıcıları tarafından teşhis edilen kediler yuvalarına yeniden kavuşurken altı depremzede kedi de sahiplenilmek için gün sayıyor. Depremzede kedileri sahiplenmek isteyen vatandaşlar (0232) 459 24 10 numaralı telefonu arayarak veya veteriner@konak.bel.tr e-posta adresine ve ‘konakveterinerislerimudurlugu’ instagram hesabına mesaj göndererek bilgi alabiliyor.

Soğuk kış günlerinde ve pandemi önlemleri kapsamında gün içerisinde gerçekleşebilecek sokağa çıkma kısıtlamaları ihtimalinde sokak hayvanlarının mağdur olmaması için de hazırlıklar tamamlandı.