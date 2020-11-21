Deprem sigortası talebinde patlama

İzmir’i sarsan 6.6’lık depremin ardından onlarca binanın yıkılması ve birçoğunun ise zarar görmesi, zorunlu deprem sigortası DASK’ta talebi artırdı.

9 Kasım itibarıyla İzmir ve çevre illerden DASK poliçeleri için yaklaşık 15 bin hasar kaydı alındığı, ayrıca 15 milyon lira ödeme yapıldığı öğrenildi. Deprem sigortası olmayan vatandaş ise DASK’a yöneldi. Zorunlu deprem sigortası günlük poliçe üretimi Ege Bölgesi’nde yüzde 118, İzmir’de yüzde 169, Türkiye genelinde yüzde 37 arttı.

‘Yüzde 62 oldu’

Sigorta firması sahibi Nevin Uçak (46), “Daha önce sigortalılık oranı yüzde 55 iken şu an yüzde 62’ye yükseldi. İzmir’deki binaların yüzde 62’si şu an sigortalı” dedi. DASK sigortası yaptırırken bazı vatandaşların metrekareyi düşük gösterdiğini belirten Uçak, olası bir yıkım halinde yapılacak ödemenin bu nedenle daha düşük kalacağına dikkat çekti. DASK fiyatlarını da açıklayan Uçak, “Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen inşaat birim maliyetleri çarpılarak DASK ücreti belirleniyor. Örneğin 100 metrekare için 100 bin ila 123 bin lira arasında ödeme yapılabiliyor. Bunun yıllık DASK prim ücreti ise 260 ila 270 lira arasında değişiyor. DASK ücreti neye göre değişiyor. Binanın yeri, yaşı, betonarme olup olmadığı, katsayısı gibi birçok bileşenin katılmasıyla hesaplanıyor. Eğer vatandaş, DASK sigortasının yetersiz kaldığını düşünüyorsa konut sigortası da yaptırabilir” diye konuştu.