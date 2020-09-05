‘Depreme karşı el ele çalışalım’

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Müteahhitler Federasyonu (MÜFED) ve bağlı dernek başkanlarıyla birlikte Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’u ziyaret etti.

MÜFED Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Bornova İlçe Başkanı Hasan Ali Kahraman ve çok sayıda müteahhitler derneği başkanının hazır bulunduğu görüşmede, deprem tehlikesi ve kentsel dönüşüm hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İzmir’de merkezi hükümet, yerel yönetimler, meslek odaları ve STK’ların örnek bir model oluşturması gerektiğini dile getiren Necip Nasır, konunun siyaset üstü bir anlayışla çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

İduğ’dan mesaj...

İzmir’de merkezinden geçen aktif fay hatlarının olduğunu kaydeden Nasır, önlem alınmazsa deprem sonrası sorumlu aramanın da bir anlamı olmayacağını belirtti, “Yapıların yaklaşık yüzde 65’i kaçak ve gecekondulardan, geri kalan kısmının da yüzde 50’si deprem yönetmeliğine uygun olmayan yapılardan oluşuyor” iddiasında bulundu.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, sorunların çözümü için işbirliğine hazır olduklarını dile getirdi.