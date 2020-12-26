Depreme karşı kolon denetimi yapılıyor

Merkezefendi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü, inşaat mühendisi, jeoloji mühendisi ve zabıta ekipleri birden fazla katlı binaların altında yer alan market ve oyun salonu olarak kullanılan iş yerlerinde yapı denetimi yaptı. Ekipler binaların ana taşıyıcı unsurları olan kolon ve kirişlerin durumunu, proje uygunluğunu kontrol etti. Başkan Şeniz Doğan, denetimlerin belli periyodik aralıklarla devam edeceğini söyledi, “Halkımızın hayatını tehlikeye atacak hiçbir projeye izin vermeyeceğiz” dedi.