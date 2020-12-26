BİST1.4260.00EURO9.240.01USD7.580.36ALTIN458.590.27
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Depreme karşı kolon denetimi yapılıyor
    ABONE OL
    26.12.2020 - 07:00 |

    Depreme karşı kolon denetimi yapılıyor

    Merkezefendi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü, inşaat mühendisi, jeoloji mühendisi ve zabıta ekipleri birden fazla katlı binaların altında yer alan market ve oyun salonu olarak kullanılan iş yerlerinde yapı denetimi yaptı.

    Depreme karşı kolon denetimi yapılıyor

    Merkezefendi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü, inşaat mühendisi, jeoloji mühendisi ve zabıta ekipleri birden fazla katlı binaların altında yer alan market ve oyun salonu olarak kullanılan iş yerlerinde yapı denetimi yaptı. Ekipler binaların ana taşıyıcı unsurları olan kolon ve kirişlerin durumunu, proje uygunluğunu kontrol etti. Başkan Şeniz Doğan, denetimlerin belli periyodik aralıklarla devam edeceğini söyledi, “Halkımızın hayatını tehlikeye atacak hiçbir projeye izin vermeyeceğiz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ankara'da tefeci operasyonu: 8 gözaltı

    Ankara'da tefeci operasyonu: 8 gözaltı

    Milyonları kapsıyor, o borçlar siliniyor! Parayı geri alamazsınız…

    Milyonları kapsıyor, o borçlar siliniyor! Parayı geri alamazsınız…

    Türkiye'de korona aşılaması ne zaman başlayacak?

    Türkiye'de korona aşılaması ne zaman başlayacak?

    Uygun’a bu kez ‘tehdit’ soruşturması

    Uygun’a bu kez ‘tehdit’ soruşturması

    Sıradaki Haber