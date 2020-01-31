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    31.01.2020 - 07:00 |

    Depremzedeler üşümesin

    Artçılarla sarsılmaya devam eden ve tedirginlik içinde yaşayan Akhisar halkının yardımları, Elazığ’a ulaştı.

    Depremzedeler üşümesin

    Artçılarla sarsılmaya devam eden ve tedirginlik içinde yaşayan Akhisar halkının yardımları, Elazığ’a ulaştı. Akhisar Belediyesi’nin kampanyasıyla toplanan malzemeler iki kamyon ve bir TIR’ı doldurdu. AFAD, Elazığ ve Malatya valilikleriyle koordineli çalışan Akhisar Belediyesi ekipleri, yardımları dağıtmaya başladı.

    Aracını yönlendirdi

    Öte yandan önceki akşam meydana gelen 4.8, 4.1 ve 4.7 büyüklüğündeki depremler, halkı korkuttu. Akhisar’ın Çanakçı Mahallesindeki Mehmet Emin Ay, 8 kişilik ailesiyle başka bir yerde kalmak isteyince, Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nın talimatıyla harekete geçildi. Dutlulu’nun makam aracıyla Ay ailesi, Akhisar’da Farabi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Yurdu’na yerleştirildi. Başkan Dutlulu, “Şehrimizde yaşanan depremlerin ardından belediyemizin tüm birimlerini halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda seferber ettik. Allah daha büyük afetlerden ülkemizi korusun” dedi.

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