Depremzedeleri yalnız bırakmadı

Kaya, aynı hastanede tedavisi devam eden ve depremde eşini kaybeden eşi Ahmet Çitim’e de taziyede bulundu, sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

“Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki çadırları gezen Kaya, depremzedelerle sohbet etti. Yardım stantlarını da gezen Kaya, çocuklara oyuncak hediye etti; Çiğli’de depremde yaşamını yitiren Kader Aksöğüt’ün evine de giderek eşi Şener Aksöğüt’e başsağlığı diledi.