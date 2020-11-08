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    HaberlerEge Haberleri Depremzedeleri yalnız bırakmadı
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    08.11.2020 - 02:36 |

    Depremzedeleri yalnız bırakmadı

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve milletvekilleri, İzmir’de depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi. Kaya ve AK Partili 9 kadın milletvekili, Bayraklı Cengizhan Mahallesi’nde depremde vefat eden Serhat Er’in (33) ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Basına kapalı olarak yapılan ziyaretin ardından Kaya ve beraberindekiler, Ege Üniversitesi Hastanesi’nde depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan minik Elif ile 91 saat sonra kurtarılan Ayda’yı ziyaret etti, aileleriyle görüştü.

    Depremzedeleri yalnız bırakmadı

    Kaya, aynı hastanede tedavisi devam eden ve depremde eşini kaybeden eşi Ahmet Çitim’e de taziyede bulundu, sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
    “Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki çadırları gezen Kaya, depremzedelerle sohbet etti. Yardım stantlarını da gezen Kaya, çocuklara oyuncak hediye etti; Çiğli’de depremde yaşamını yitiren Kader Aksöğüt’ün evine de giderek eşi Şener Aksöğüt’e başsağlığı diledi.

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