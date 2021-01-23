BİST1.542-0.59EURO9.040.75USD7.410.60ALTIN442.13-0.23
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Deri sektörü umutlu
    ABONE OL
    23.01.2021 - 07:00 |

    Deri sektörü umutlu

    Deri sektörü sanal fuarlarla pandeminin olumsuz etkilerini azaltmaya başladı.

    Deri sektörü umutlu

    Deri sektörü sanal fuarlarla pandeminin olumsuz etkilerini azaltmaya başladı. Aralık sonu itibariyle 2019 yılı performansının yüzde 20 gerisinde olan sektör, fuarlarla düşüşü yüzde 3 seviyesine indirdi. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, dijital platformlara verilen önemin arttığını kaydetti, “Altyapısını hazırladığımız mobil aplikasyonumuzu geliştirerek sanal pazar haline getirmek istiyoruz. Ne kadar çok üyemiz ‘Turkish Leather Products’ isimli uygulamayı kullanırsa büyümesi kolaylaşacak” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    149 can kaybı, 5 bin 967 vaka

    149 can kaybı, 5 bin 967 vaka

    Milyonları ilgilendiriyor! 1750 ile 2000 TL arasında değişiyor...

    Milyonları ilgilendiriyor! 1750 ile 2000 TL arasında değişiyor...

    Eldivenlerin hikayesi ortaya çıktı

    Eldivenlerin hikayesi ortaya çıktı

    Kapalıçarşı’da 3 milyonluk imitasyon eşya operasyonu

    Kapalıçarşı’da 3 milyonluk imitasyon eşya operasyonu

    Sıradaki Haber