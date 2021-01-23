Deri sektörü umutlu

Deri sektörü sanal fuarlarla pandeminin olumsuz etkilerini azaltmaya başladı. Aralık sonu itibariyle 2019 yılı performansının yüzde 20 gerisinde olan sektör, fuarlarla düşüşü yüzde 3 seviyesine indirdi. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, dijital platformlara verilen önemin arttığını kaydetti, “Altyapısını hazırladığımız mobil aplikasyonumuzu geliştirerek sanal pazar haline getirmek istiyoruz. Ne kadar çok üyemiz ‘Turkish Leather Products’ isimli uygulamayı kullanırsa büyümesi kolaylaşacak” dedi.