Destan gecesi unutulmadı

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan bir grup tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminin, vatandaşın direnişiyle geri püskürtülmesinin dördüncü yılı, İzmir başta olmak üzere tüm Ege’de kutlandı. Hainlerin ve tankların önüne dikilen kahramanlar anıldı. İzmir Valiliği’nin saat 20.00’de İZSU binasının önünde Mehtaran Takımı yürüyüşüyle başlattığı Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı, sabahın ilk ışıklarına kadar, sosyal mesafe kuralları kapsamında dönüşümlü şekilde süren ‘Demokrasi Nöbeti’ ile tamamlandı.



Atatürk’ün sözü

Kardeşlik ruhuyla kazanılan destansı zaferin 4. yıl dönümünü kutlayan Vali Yavuz Selim Köşger, “O gün verilen mücadelede halkımız, milli iradesini ve milli egemenliğini korumak için, topyekün ölümü göze almış ve darbecileri mağlup etmiştir. 15 Temmuz’u hakkıyla anlatacağız, unutturmamak için nesilden nesile aktaracağız” dedi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise, Atatürk’ün, ‘Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır’ sözleriyle kazanılan zaferi kutladı. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de, “Birlik ve beraberlik şuurumuzun destanlaştığı bu direnişi unutmak mümkün değil. Gece gündüz demeden meydanları dolduran milletimiz, iradesine ve meclisine uzanan kanlı ellere karşı tuttuğu nöbetlerle dosta düşmana gereken mesajı verdi” ifadelerini kullandı.



Şahlanış günü



MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, “15 Temmuz ihanete karşı tek yürek olmuş Türk Milleti’nin şahlanış günüdür. Milletimiz, geçtiğimiz yüzyılda kutsal vatan topraklarımızı işgal edenlerin bu yüzyıldaki maşası FETÖ yapılanmasını parçalamaya muktedir” dedi.



Yaşar Üniversitesi’nde kahramanlığın sergisi



Yaşar Üniversitesi’nde, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ anma etkinlikleri kapsamında, çevrimiçi tören düzenlendi. Yaşar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre İşeri tarafından “Türk medyası ve 15 Temmuz Darbe Girişimi” başlıklı seminer verildi.



Anma töreninde konuşan Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, “Demokratik toplumlarda, toplumu bilgilendirme ve yönetimleri gözetleme işlevi üstlenen medyanın, kendisi de demokratik esaslara göre yapılandırılmak zorundadır” dedi.



Demokrasiyle güzel günlere



Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Mustafa Aslan, dört yıl önce yaşanan 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı milletin birlik ve beraberlik içinde demokrasi zaferine imza attığını belirtti. “Türkiye Cumhuriyeti’nin en temel yapı taşı demokrasidir” dşyen Aslan, “Temel hak ve özgürlükler, Atatürk ilkeleri ve çağdaş demokratik değerlere gönülden bağlı genç iş insanları olarak; demokratik standartlarımızın yükseltilmesinin ulusal ve uluslararası rekabetçiliğimizi artıracağına olan inanç ile çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Karanlıktan, aklın ışığıyla çıkacağız



Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, 15 Temmuz’da verilen mücadelenin dünya tarihinde yerini aldığını belirtti. Tam dört yıl önce, hain girişime karşı kenetlenen milletin, bu farkındalıkla Atatürk’ün emanet ettiği laik Türkiye Cumhuriyeti’ni karanlık güçlerden arındıracağını dile getiren Yorgancılar, “Bizler de, gençlerimizi akıl ve bilimin ışığında daha nitelikli yetiştirmek gayesi için elbirliği ile çok çalışmalıyız” dedi.



‘Kimseye diz çökmeyeceğiz’



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutladı. Türk Milleti’nin dimdik duruşuyla dünyada eşi ve benzeri görülmemiş bir kahramanlık destanı yazdığını belirten Yılmaz, “Asla diz çökmeyeceğimizi ilan etttik. Balıkesir de darbe girişiminin ilk saatlerinden itibaren demokrasinin yanında yerini aldı” dedi.



‘Darbelerle anılmayalım’



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü, “Cumhuriyet ve demokrasimize karşı yapılan tüm darbe ve girişimlere karşıyız” sözleriyle kutlayan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Darbe girişimi yüce milletimizin cesareti sayesinde sonuçsuz kaldı. Türkiye’mizin bundan sonraki süreçlerde darbelerle değil, bilim, sanat, kültür, ekonomi, sosyal ve toplumsal konulardaki gelişmelerle, çalışmalar ve başarılarıyla anılmasını, konuşulmasını diliyorum” dedi.



‘Herkes dersini fazlasıyla aldı’



Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü “O gece tüm dünyaya millet olma ruhunun ne demek olduğunu bir kez daha gösterdik” ifadeleriyle kutladı. “15 Temmuz Türk Milleti’nin mührünü taşıyan bir destandır.” diyen Çakın, “Sadece birilerinin maşası olan hain FETÖ’ye değil, ardındaki tüm destekçilerine büyük bir ders verdik” diye konuştu.





‘Kararlılığımız devam ediyor’

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 15 Temmuz darbe girişiminin amacına ulaşamamasının nedenini, Türk halkının kararlılığı ve direnişi olduğunu dile getirdi. 15 Temmuz gecesinde tüm dünyaya gösterilen halk egemenliğine ve Türkiye’nin laik ve demokratik birikimine sahip çıkma kararlılığının hala devam ettiğini belirtti.



Terörle mücadelemiz sürecek



Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında, “15 Temmuz gecesi, milli irademizin gücünü, demokrasimizin yıkılmaz duvarlarını, milli birlik ve beraberliğimizin asla bozulamayacağını bir kez daha tüm dünyaya göstedik. Terör örgütlerine karşı mücadelemiz, topyekûn millet olarak kararlı bir şekilde devam edecek” dedi.



Fidanlarla yaşatılıyor



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde (MSKÜ) 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek öncülüğünde, merkez yerleşkede bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı’na fidan dikildi. 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmanın en güzel yolunun fidan dikmek olduğu belirtildi.