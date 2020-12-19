19.12.2020 - 07:00 | | AA
‘Destan yazıyorlar’
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İl Sağlık Müdürü Burak Öztop’la görüştü, İzmir’de günlük vaka sayısının yüzde 35 düştüğünü belirtti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsle mücadelede İzmir’i takip ettiklerini, çabanın sonuç verdiğini belirtti. Vali Yavuz Selim Köşger ve İl Sağlık Müdürü Burak Öztop’la görüşen Koca, son hafta günlük vaka sayısının yüzde 35 düştüğünü söyledi.
‘BAŞARI UZAK DEĞİL’
Koca, “Hastane doluluk oranı yüzde 58, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 78. 797 filyasyon ekibi sahada. Sağlık çalışanı destan yazıyor. Kurumların ve hemşehrilerimizin mücadeleye katkısı etkisini gösteriyor. Kazanacağımız günler uzak değil” dedi.