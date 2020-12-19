BİST1.4080.64EURO9.35-1.11USD7.63-0.93ALTIN460.82-1.28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Destan yazıyorlar’
    ABONE OL
    19.12.2020 - 07:00 | | AA

    ‘Destan yazıyorlar’

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İl Sağlık Müdürü Burak Öztop’la görüştü, İzmir’de günlük vaka sayısının yüzde 35 düştüğünü belirtti

    ‘Destan yazıyorlar’

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsle mücadelede İzmir’i takip ettiklerini, çabanın sonuç verdiğini belirtti. Vali Yavuz Selim Köşger ve İl Sağlık Müdürü Burak Öztop’la görüşen Koca, son hafta günlük vaka sayısının yüzde 35 düştüğünü söyledi.

    ‘BAŞARI UZAK DEĞİL’

    Koca, “Hastane doluluk oranı yüzde 58, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 78. 797 filyasyon ekibi sahada. Sağlık çalışanı destan yazıyor. Kurumların ve hemşehrilerimizin mücadeleye katkısı etkisini gösteriyor. Kazanacağımız günler uzak değil” dedi. 

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tabancasını temizlerken kazara kendini vurdu

    Tabancasını temizlerken kazara kendini vurdu

    Milyonları kapsıyor! Ve başladı, günlük 98 lira...

    Milyonları kapsıyor! Ve başladı, günlük 98 lira...

    CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

    CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

    Milli Piyango bayilerinden yalana tepki: 30 bin aile buradan geçiniyor

    Milli Piyango bayilerinden yalana tepki: 30 bin aile buradan geçiniyor

    Sıradaki Haber