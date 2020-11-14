DEÜ’de E-KPSS’ye hazır

15 Kasım’daki Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (E-KPSS) alınacak önlemlerin görüşüldüğü İzmir KPSS Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, sınava ilişkin hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Engel gruplarına göre adaylara her türlü kolaylığın sağlanacağını söyleyen Hotar, “Sınavda hedefledikleri puanı alan adaylarımız, uzun yıllar devletimizin bünyesinde aziz milletimize hizmet edecekler. Dolayısıyla olası mağduriyetlerin oluşmamasına ülkemiz adına özen gösteriyoruz” diye konuştu. Bireylerin adil ve eşit şekilde bütün haklardan yararlanması gerektiğine vurgu yapan Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu, ister sınav olsun isterse eğitim ya da istihdam, her insanın bunlara ulaşma hakkı bulunuyor. Biz üniversite olarak, mevcut dezavantajların ortadan tamamen kaldırıldığı ya da asgari düzeye çekildiği bir sınav sistemi üzerine odaklanıyoruz.”