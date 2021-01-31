DEÜ’lü dağcının anısı yaşatılıyor

DEÜ ev sahipliğinde, Serafin (Beyaz Melek) Şelalesi’nde düzenlenen etkinliğin açılışını yapan Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Milli sporcumuz Emrah Özbay’ın ismini; gönül verdiği spor ile özleştiren festivali mezun olduğu üniversitemizin himayesinde düzenlemekten gurur duyuyoruz” diye konuştu. Uluslararası etkinlik sayesinde hem dağcılık sporunun gelişimine hem de Türkiye’nin tanıtımına destek olmak istediklerini kaydeden Hotar, şöyle konuştu:



İzmir’de kaya tırmanışı



“Geçmiş yıllarda festival statüsünde olan etkinlik, bu yıl Erzurum ve İzmir’de düzenlenen uluslararası bir çalıştaya dönüştİkinci programı, 1-4 Şubat 2021 tarihleri arasında İzmir’de kaya tırmanışı olarak gerçekleştireceğiz. Biz, üniversite olarak, mensuplarımızın gayretlerine her zaman önem verir; onlarla iftihar ederiz. Bıraktıkları izleri korur; hatıralarına da sahip çıkarız.”



Daha sonra kafile yürüyüşüne katılan Hotar, 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşında Aziziye Tabyası’nın savunmasında sergilediği kahramanlığıyla örnek olan Nene Hatun’un anıt mezarını ziyaret etti.