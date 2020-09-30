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    30.09.2020 - 00:01 |

    DEÜ’nün şampiyonları

    TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, TUBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması’nda, Safir isimli uçaklarıyla İHA Sabit Kanat kategorisinde Mansiyon Ödülü kazanan DEÜ Sufai Ekibi, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ı ziyaret etti.

    DEÜ’nün şampiyonları

    Hotar, “Kendinize ayıracağınız zamanı bu işe ayırarak elde ettiğiniz başarı nedeniyle sizlerle gurur duyuyorum. Sonuna kadar desteğimiz tamdır” ifadelerini kullandı.

    Ekip üyeleri de, bundan sonrasında dünya sıralamasında çok daha üst sıralara gelebilecek yeni tasarımlar yapmayı düşündüklerini belirtti. Dikey iniş kalkış yapabilen sabit kanatlı drone tasarlamak için çalıştıklarını açıkladı.

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