DEÜ’nün şampiyonları

Hotar, “Kendinize ayıracağınız zamanı bu işe ayırarak elde ettiğiniz başarı nedeniyle sizlerle gurur duyuyorum. Sonuna kadar desteğimiz tamdır” ifadelerini kullandı.



Ekip üyeleri de, bundan sonrasında dünya sıralamasında çok daha üst sıralara gelebilecek yeni tasarımlar yapmayı düşündüklerini belirtti. Dikey iniş kalkış yapabilen sabit kanatlı drone tasarlamak için çalıştıklarını açıkladı.