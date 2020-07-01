Devamı gelecek

Türkiye’de, Mavi Bayrak sayısını en fazla artıran il olan Balıkesir’de bu yıl; Ayvalık’ta 11, Burhaniye’de 5, Edremit’te 7, Erdek’te 5 ve Gömeç’te 3 plajda Mavi Bayrak dalgalanıyor.

Ayvalık Belediyesi iştirakleri arasında yer alan restoran ve plajıyla hemen her kesimden insanın yararlandığı Paşalimanı’ndaki plaj hem mavi bayrağı hem de engellilere yönelik kolaylıkları ile yeni sezona başlangıç yaptı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, TURÇEV Ege Bölge Koordinatörü Doğan Karataş ve engelli vatandaşların da katılımıyla düzenlenen törende göndere mavi bayrak çekildi. Ayrıca mavi bayrak kazanan otel ve işletmelere sertifikaları verildi. Birbirinden değerli parçaları seslendiren “Zeytin Çekirdekleri” korosu törene renk kattı.

Huzurun belgesi

“Mavi bayrak bir yerde tatil yapmak için giden insanlara kılavuzluk eder” diyen Başkan Yılmaz, “Can güvenliği vardır, sağlıklıdır, çevreye duyarlıdır, cankurtaranı bulunur, güvenle ve huzur içinde denize girebilirsin demektir. 290 kilometre sahilimiz 58 adamızla özel bir konumda olan Balıkesir’de mavi bayrak alacak daha çok nokta bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Mavi bayraklı tesis sayısını artırmak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Başkan Ergin de, “Balıkesir’de en çok mavi bayrağa sahip olan ilçe Ayvalık’tır. Bu konuda çok şanslıyız ama sorumluluklarımız daha da artıyor. Ayvalık bize emanet edilmiş. Bu eşsiz doğal güzelliklere sahip çıkmak, temiz tutmak, esas itibariyle korumak en önemli görevlerimizin başında geliyor. Aynı zamanda mavi bayraklar, deniz, çevre, hava ve hatta çevre bilincinin oluşturulması açısından çok önemli” diye konuştu.

Özverili çalışmalar

Balıkesir’in Mavi Bayrak noktasında önemli mesafe kat ettiğini belirten Çaltı da, “17 yıldır bu şehirdeyim; Bakanlığımızın, müdürlüğümüzün ve Büyükşehir’in destekleriyle kanalizasyon ve arıtma meselesini hallettik. Büyükşehir, kalan ihtiyaçları gidermek için harıl harıl çalışıyor. Bugün de özveriyle çalışmanın meyvesini aldık” dedi.