Devlet baba belediye ana

İzmir’in en uzun süre ilçe belediye başkanı olma unvanını taşıyan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, hem bir yılını hem de koronavirüse karşı tedbirleri anlattı. “Bir yıl çabuk geçti” diyen Batur, “Ayrı heyecan duydum. Konak beni gerçekten heyecanlandırdı. Yeni bir çalışma azmiyle alanlara çıktık. Kenti, bir baştan bir başa tanımak, hizmetleri yerinde tespit etmek noktasında önemli bir yıl geçirdik. Baştan beri söylediğimiz eskiyen Konak’ın yeniden dönüşmesi, ayağa kalması konusunda iddialıydık. Bu noktada hemen harekete geçtik. Gültepe’nin 300 hektarlık planlamasını yedi ayda bitirdik. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde bu ay görüşülecekti. Ancak meclisler üç ay ertelendi. Bu; bizim için önemli bir başlangıçtı. Doğru yönlendirilirse Konak’ın dönüşeceğini hep birlikte göreceğiz. Beştepeler, Yenişehir ve Mersinli’de de dönüşüm için planlama yapıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de ayrı çalışması var” dedi.

Tarihi misyon

Konak’ın tarihi misyonunu ayağa kaldıracaklarını, tarihi değerleri yeniden kente kazandırılması noktasında çalışma yapacaklarını vurgulayan Batur, “Burada Tunç Başkan da dile getiriyor. Konak Pier’den çıkan turist, Kemeraltı’nın sağlıklaştırılmış sokaklarından geçip Agora’ya, Amfi Tiyatroya ulaşacağı güzergahı sağlayacağız. Bu konuda Konak, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kemaraltı Esnaf Derneği uyum içinde çalışıyor. Hedefimiz 2023’te bunun hayata geçirilmesi” dedi.

‘Birlikte aşacağız’

Dünynın zor süreçten geçtiğini, Konak Belediyesi’nin koronavirüse karşı tüm önlemleri aldığını belirten Batur, şunları söyledi: “Koronavirüs nedeniyle hedefler, yatırımlar saptı. Halkımızın sağlığı ile ilgili hizmetlerimizde önceliğimiz var. Tüm yatırımları durdurduk. Hizmet odağımız virüs ile ilgili sıkıntıların aşılması. Sokak sokak ilçemizi dezenfekte ediyoruz, öncelik temizlik. Konak, kamu kurumlarına ev sahipliği yapıyor. Buralar için ayrı bir dezenfeksiyon birimi kurduk. Topyekun savaş halindeyiz. Yatırımlar bu süreçte sekteye uğrayacak. Bundan sonra herkesi zor bir süreç bekliyor. Bu süreci birlikte aşacağız.”

Her konuda arıyorlar

Batur, ortaya çıkan salgın krizinin ardından belediyelerin öneminin daha iyi anlaşıldığını vurguladı, “Yerel yönetimlerin halka yakınlığı ön plana çıktı. Vatandaşımız her konuda bizi arıyor. Kaymakamlıkta işi olan da yardım alan da bizi arıyor. Devlet babaysa, yerel yönetimler ana. Birlikte mücadele ediyoruz. Siyasi tercih, etnik kökeni, dini ayrım olmayan bir mücadele... Bir felaketle boğuşuyoruz. Birlikte olmamız lamız. Vatandaş kendisine en iyi hizmeti verenin belediyeler olduğu gördü” dedi.

‘İyi ilişki kurmak şart’

Konak’ın tecrübeli kurum hafızasının olduğunu söyleyen Batur, “Bunun faydasını gördük. Oturmuş bir kadro. Sadece ivme kazanması, hazırladığımız projeleri dinamik şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Ayrıca vatandaşla iyi ilişki kurulması noktasında dokunuş yaptık. Belediye bünyesinde mevcut masaların yanına yeni masalar kurduk. Vatandaşla diyaloğun daha iyi noktaya gelmesini sağladık. Bu bizim belediyecilik anlayışımızda önemli bir nokta idi. Halkla birlikte belediyecilik yapılır. Halkın içinde olmadığı belediyecilikten başarı bekleyemezsin” diye konuştu.

‘Tunç Başkan’la iletişimimiz iyi’

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’le iyi bir iletişiminin olduğunu söyledi, “Tunç Başkanla geçmişte gerçekten iyi iletişimimiz vardı. Aynı şekilde sürüyor. Konak Belediyesi’nden giden her türlü öneriye sıcak baktı. Çözüm noktasında yardımcı oldu. Yiğidi öldür hakkını ver demişler. Birlikte dayanışma içinde olmak kentlilere hizmet olarak yansır. Biz de bunu yapıyoruz” dedi.

‘Torunlarımı çok özlüyorum’

Koronoavirüse karşı kişisel önlemlerine aldığını söyleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “En çok torunlarım Ateş ve Ata’yı özledim. Yüz yüze görüşmüyoruz. İnternet üzerinden görüntülü konuşuyoruz. O da sarılmanın yerine almıyor tabii... Onlar da beni özlüyor. Her gün belediye gidiyorum. Sokağı çıkıyorum. Hem çalışanlarımız hem de vatandaş bizi görmeli. Bu işi yönettiğimizi bilmeli. Sağlık çalışanlarına gerçekten minnettarız. Belediye çalışanlarımız da her türlü övgüyü hak ediyor. İzmirlilere evde kalın çağrımızı yineliyoruz” diye konuştu.

Engelliler Köyü ve diğer projeler

Başkan Batur, projelerini şöyle anlattı: “Engelliler Köyü projemiz hazır. Yenişehir’de. 6-15 ve 15-35 yaş arasında zihinsel engelli çocuklarımızın eğitim göreceğimerkez. İftihar edeceğimiz bir merkez. Yine Yenişehir ve Hilal mahallerindeki 3-6 yaş arasındaki çocukların faydalanacağı iki kreş bitirdik. Her şeyi ile hazır. Toros pazaryeri, düğün salonu oradaki sosyal merkezin de inşaat çalışması tamam. Gültepe spor tesislerimiz bitmek üzere. Bu ay sonunda tamamlamış olur. Beştepeler pazaryeri ve sosyal tesisin ihalesini yaptık. Bununla ilgili çalışmayı yürütüyoruz. Belediyecilik sadece yol kaldırım değil. Çevre ve sağlık çalışmalarında önemli işler yapıyoruz. Atık ilaç projesini ilk biz başlattık. Eczanelerde koyduğumuz kutulara atık ilaçları getiriyorlar. Poliklinik hizmetleri, ambulans hizmetleri var bunun yanında evde sağlık, bakım hizmetlerimiz devam ediyor. Yenişehir ve Hilal’de Roman gençlerimizin eğitimine katkı koyacak gençlik merkezi projemiz var. Tamamlanmak üzere. Ağustos ayında bitecek. Madde bağımlılığına karşı ana merkez olacak. TCDD’nin Kemer istasyonu binasını belediyemize aldık. Restorasyona başlayacağız. Madde bağımlılığı ile mücadelenin ana binası olacak. Çocukların madde bağımlılığına yakalanmadan buradan eğitim verilecek. Yeşil ve rekreasyon alanı fakiri bir ilçe Konak... Belediyemiz Aydın Erten rekreasyon alanına talip olmuştu. Ancak bakanlığına iade edilmişti. Talibini yaptık. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye teşekkür ediyorum. Orayı belediyemize aldık. Hedefimiz Mayıs ayında açmak.”