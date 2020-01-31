Devlet destekli ve iş garantili liseler

Beş bin öğrenci kontenjanıyla Türkiye’nin en büyük mesleki ve teknik eğitim kampüslerinden birini İzmir’de kuran Batı Anadolu Sağlık ve Eğitim Kurumlar (BASEK) Yönetim Kurulu Op. Dr. Gürbüz, “Amacımız ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak genç nesiller yetiştirmek. Mesleki teknik eğitim alan öğrenciler gelecekte ülkemizin gelişmesinde aktif rol alacak. Devlet destekli bölümlerle birlikte BASEK, Eğilime Göre Eğitim (EGE) modelinden sonra Eğitimde Esnek Ödeme Modelini (EÖM) hayata geçiriyor” dedi. BASEK olarak eğitimi ön planda tuttuklarını belirten Gürbüz, ihtiyaç sahibi öğrencilere yüzde 100 burslu, devlet destekli ve iş garantili bölümlerde eğitim görmelerini ifade etti, “2019- 20 eğitim öğretim yılında BASEK’e kayıt yaptıran öğrencilerimiz aynı zamanda sportif açıdan da destekleniyor” diye konuştu.

12 farklı meslek

Eğitim alanında yaptıkları yatırımlar hakkında bilgiler veren Op. Dr. Özer Gürbüz, “Batıanadolu Bilim ve Teknik Liseleri çatısı altında anadolu-fen, sağlık, biyomedikal, havacılık, uçak motor ve elektroniği, sivil havacılık, denizcilik, raylı sistemler, bilişim, yenilenebilir enerji, veterinerlik, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, gıda-tarım teknolojileri olmak üzere İzmir Bornova, Manisa, Salihli ve Ödemiş’teki kampüslerimizle 12 farklı meslek dalında 5 bin öğrenci kapasitemizle eğitim veriyoruz” dedi. Gürbüz, mesleki eğitimin önemli bölümünün staj olduğunu belirtti.

Esnek ödeme

Velileri rahatlatacak esnek ödeme modelini uygulamaya başladıklarını ifade eden Gürbüz, “Eğitim ertelenmemeli. Ekonomik sıkıntıdan dolayı çocuklarımızın geleceği kısıtlanmamalı. Bunun için esnek ödeme sistemini getirdik. BASEK’e kayıt için gelen veli ödeme planını kendisi belirliyor. İsterse peşin indiriminden yararlanıyor isterse yıllık eşit taksitlerle eğitim ücretini ödüyor. Bazen yılda bir kerede ve hatta okuldan mezun olduktan sonra geri ödemek isteyen velilerimiz oluyor. Bu talepler için de grubumuza ait Gürbüz Sağlık Eğitim Vakfı’ndan burs ve kredi alabiliyorlar” şeklinde konuştu. Özel sektörle işbirliğini önemsediklerini sözlerine ekleyen Op. Dr. Özer Gürbüz, “BASEK özel sektör işbirliği Milli Eğitim Bakanlığı önderliğinde yakın gelecekte Türkiye’ye model olacak ve birçok öğrenci mesleki teknik liseleri tercih eder hale gelecektir” dedi.