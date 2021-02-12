Devlet, kimseyi yalnız bırakmadı

İZMİR’de yıkıma neden olan 30 Ekim depreminin yaralarını sarmak için 83 milyon 924 bin 176 liralık yardım sağlandığı açıklandı. Depremzedelerle bir araya gelip yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Yavuz Selim Köşger, “Bilgi eksikliğinden kaynaklanan kaygılarınız var ancak devletimiz kayıplarınızı yerine koymak için gayret içinde” dedi. 71 binanın yıkıldığını, 600’den fazla binanın ise ağır hasarlı olduğunu söyleyen Köşger, şöyle devam etti:

Vatandaşa yardım yağdı

“AFAD kapsamında 6 bin 814 haneye 34 milyon liralık konut nakdi yardımı, hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine de 1 milyon 147 bin liralık yardım yapıldı. Bin 152 haneye eşya yardımı adı altında 34 milyon 545 bin lira, Seferihisar’da tsunamiden etkilenen 74 kişiye ise 226 bin lira sağlandı. Tekneler de ihmal edilmedi. 36 milyon liralık bir bütçe ayrıldı. Depremde zarar gören küçük esnafa 5 milyon liralık bir kaynak sağladık. Ayrıca ticaretle uğraşan daha büyük işletmelere de toplam 5 milyon lira aktarıldı. Depremzedelerin kalıcı konutlarına kavuşmaları için de çalışmalar sürüyor.” l