Devletin zirvesi Seferihisar’da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve altı bakan, 30 Ekim’de yaşanan deprem felaketinin merkez üssü olan ve tsunami ile sarsılan Seferihisar’da incelemelerde bulundu.

“Bakanlarımızın talimatı doğrultusunda yapılması belirlenen çalışmaların takipçisi olacağız” diyen AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, “Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, zarar gören esnafa destek verileceğini açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Karaismailoğlu’nun talimatları ile balıkçıların zarar gören tekne ve ekipmanları ile ilgili destek verilecek. Akarca Balıkçı Limanı da hızla yapılacak. Aynı zamanda Sığacık’a da bir balıkçı limanı kazandırılacak” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ise ilçede zarar gören tarihi yerlerin ve ibadethanelerin restorasyon çalışması ile ilgili çalışmaların talimatını verdiğini dile getiren Aydın, şöyle devam etti:

Anında talimat

“Ersoy, Teos Marina’nın 400 metrelik duba talebini Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a iletti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Seferihisar Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası’nın yenileneceğini söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise deprem ve tsunami sonrasında enerji altyapılarıyla ilgili meydana gelen hasarların hızla giderilmesini sağlayacak. Sayın Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Seferihisar Kaymakamımız Naci Aktaş’tan bilgi aldı, binaları zarar gören vatandaş ve temizlik çalışmalarına destek veren askerle görüştü. Hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Pakdemirli de temizlik çalışmalarına destek olmak amacıyla 100 kişilik orman personelini Seferihisar’a yönlendirdi.”