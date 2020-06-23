Devletin zirvesinden Ege’ye tam destek...

Kovid-19 salgını sürecinde önemli bir misyon üstlenen, uyguladığı tanı ve tedavi yöntemleri ile Türkiye’de en düşük hasta kaybının yaşandığı sağlık kurumlarının başında yer alan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, son üç yıl içinde Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın girişimleriyle önemli sayıda kadro tahsisi yapıldı, mali destek sağlandı. Devletin zirvesi tarafından 111 milyon 230 bin 560 lira tutarında makine, teçhizat ve kişisel koruyucu malzeme alımı ile çeşitli nitelikte 947 personelin ataması yapıldı. Hastanenin 207 milyon 458 bin 71 liralık borcu, Maliye Bakanlığı tarafından ödendi. Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan götürü bedel sözleşmeye ilave olarak 38 milyon 714 bin 171 liralık ek ödeme hastaneye kazandırıldı.

Teşekkür etti

Rektör Prof. Dr. Budak, “Devletimizin desteği ve yönetimsel aldığımız başarılı karar ve tedbirler sonucunda mali tablolarımızı düzelttik. Bizleri kırmayarak her talebimizi karşılayan ve her zaman destekleyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’a, Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’ya ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’a üniversitem adına teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.