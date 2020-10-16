Dijital Dershane’yle dersler eve geliyor

Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için çalışmalar yürüten Buca Belediyesi, ‘Dijital Dershane’ projesini başlattı. Kurduğu platformla ortaöğretim ve lise çağındaki öğrencilerin tüm ders anlatımlarını dijital ortama taşıyan belediye, gençlerin hem okul eğitimlerine hem de sınav süreçlerine katkı sağlayacak. Öğrencilere, konu anlatımından soru çözümüne, deneme sınavından psikolojik ve diyetisyen desteğine kadar tüm imkanları sunan Dijital Dershane, velilerin de eğitim harcamalarını en aza indirecek.

Platforma, bilgisayar, tablet ve cep telefonlarından ulaşılabilecek. Zengin içeriğe ulaşmak isteyen öğrencilerin, dijitaldershane.buca.bel.tr adresine giriş yapmaları yeterli olacak. Dijital Dershane’yle 50 bin gence ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Erhan Kılıç, “Onların geleceklerine dokunacak, eğitimdeki başarılarına büyük katkılar sunacağız. Dersleri, öğrencilerimizin evine götüreceğiz” diye konuştu.