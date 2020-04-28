Ege Üniversitesi’nde son iki yılda uzaktan eğitim sistemine yapılan yatırımlar, koronavirüs salgını sürecinde eğitim öğretimin kesintisiz devam etmesini sağladı.

Yükseköğretim Kurulu’nun(YÖK) koronavirüs tehdidi nedeniyle verdiği karar doğrultusunda öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması ve akademik takvimin sekteye uğramaması için önerdiği ‘Dijital ve Uzaktan Eğitim’ uygulamasını devam ettiren üniversitede dersler Ege Ders sistemi üzerinden sanal platformda düzenleniyor. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın başkanlığında 512 akademisyenin pazar günü evlerinden canlı olarak katılımı ile tarihi bir toplantı düzenlendi. Son iki yılda uzaktan eğitim sistemine yaptıkları yatırımların meyvelerini topladıklarını söyleyen Rektör Budak, “Üniversitemizde eğitim öğretimde adeta bir dijital devrim yaşıyoruz. Öğretim elemanlarımız ‘Ege Ders’ adını verdiğimiz uzaktan eğitim sistemine yazılı ve görüntülü ders materyallerini yükleyebiliyor. Bunun yanında derslerini sanal ortamda öğrencilerine anlatıyorlar. Ege-Ders Canlı ile bilgiye hızlı bir şekilde erişebilen öğrencilerimiz, dinamik bir öğrenme süreci deneyimliyor” dedi.

‘Virüsle mücadelede daha iyiye gidiyoruz’

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde koronavirüsle mücadele kapsamında ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemleri devam ediyor. Ege’de bir yandan hastaların tedavileri tamamlanarak taburcu ediliyor, diğer yandan da salgına karşı tüm tedbirler ihmal edilmeden sürdürülüyor Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Verdiğimiz emeğin karşılığını alıyoruz. Her geçen gün daha iyi sonuçlar alıyoruz” dedi.