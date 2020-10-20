Dijital dönüşümün şifreleri

Uluslararası Rotary 9. Grup Kulüpleri, TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Görev Gücü Başkanı ve İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci’yi ağırladı.

Dokuz Eylül Rotary kulübü ev sahipliğinde düzenlenen online toplantıda, dijitalleşmenin dünyaya sunduğu yenilikleri anlatan İnci, “Pandemiyle online iletişim arttı. Alışkanlıklar değişti” dedi. İnci ayrıca; sanal gerçeklik, DLT teknolojileri, dijital para, yapay zeka, ödeme sistemleri ve robotik gibi kavramlar hakkında bilgi verdi.

Dijitalleşme ve endüstri 4.0 konularına çok önem verdiklerini belirten Dokuz Eylül Rotary Kulübü Başkanı Betül Elmasoğlu da, katılımı için İnci’ye teşekkür belgesi takdim etti.