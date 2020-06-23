Dijital vanalı sayaca ödül

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği’nin (TESİD) bu yıl 18. kez düzenlediği TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri, online olarak yapılan bir törenle sahiplerini buldu. Luna Elektronik, Dijital Vanalı Akıllı Su Sayacı ürünüyle Büyük Firma dalında Yenilikçiliğin Ticarileştirilmesi ödülünün sahibi oldu.

Luna Elektronik CEO’su Murat Yeter, “Su hayattır sloganıyla hareket ediyoruz. Suyun ne kadar kıymetli olduğunu ve gelecekte daha fazla önem arz edeceğini çok iyi biliyoruz. Dünyaya insanlığa nasıl bir katma değer yaratacağını aramızda kararlaştırıp, emin olduğumuz projelerle endüstriyel tasarımdan normal tasarıma geçiyoruz” dedi. 700 kişilik ekibin 110’unun ar-ge çalışanı olduğuna dikkat çeken Yeter, “Devletimizin ar-ge’ye olan katkılarını görüyoruz ve takdir ediyoruz. Ancak bunun kullanımıyla ilgili gerilemeler gördük. Ben şöyle bir öneri vereyim... 100 ve üzeri çalışanı olana ar-ge departmanını mecburi kılar, ruhsat koşulu olarak koyardım. Bazı şeyleri zorla da olsa yapmak fayda getirebilir” diye konuştu.