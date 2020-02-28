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    HaberlerEge Haberleri ‘Dijitalleşme günün zorunlu ihtiyacı’
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    28.02.2020 - 07:00 |

    ‘Dijitalleşme günün zorunlu ihtiyacı’

    Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’un, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle her hafta düzenli olarak yaptığı Fikir Atölyesi toplantısı, Kaymakam Fatih Genel ve yönetim bilimci Prof. Dr. Jülide Kesken’in de katılımıyla yapıldı.

    ‘Dijitalleşme günün zorunlu ihtiyacı’

    Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’un, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle her hafta düzenli olarak yaptığı Fikir Atölyesi toplantısı, Kaymakam Fatih Genel ve yönetim bilimci Prof. Dr. Jülide Kesken’in de katılımıyla yapıldı. Fen İşleri Şantiyesi’ndeki toplantıdan belediye süreçlerinin dijitalleşmesi kararı çıktı. Başkan Mustafa İduğ, belediye işlerinin dijital dünyaya aktarılmasının önemli olduğunu söyledi.

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