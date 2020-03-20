‘Direnişin simgesi’

Atatürk Meydanı’ndaki törende konuşan Belediye Başkanı Ömer Günel, “Türkiye Cumhuriyeti için canlarını veren tüm şehitleri rahmetle anıyoruz. Çanakkale, emperyalizme karşı önemli bir direnişti ve bizlere kıvanç veriyor. Ülkemiz için mücadele etmeye devam ediyoruz” dedi. Tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunmu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.