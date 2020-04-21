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    HaberlerEge Haberleri Dışarıdaki dostlar belediyeye emanet
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    21.04.2020 - 07:00 |

    Dışarıdaki dostlar belediyeye emanet

    Açlık sorunu yaşayan sokak hayvanlarını belediyeler unutmadı. Narlıdere Belediyesi, can dostların yemek bulmakta zorlanacakları bölgelerde son 15 günde 400 kilogram mama dağıtımı yaptı.

    Dışarıdaki dostlar belediyeye emanet

    Açlık sorunu yaşayan sokak hayvanlarını belediyeler unutmadı. Narlıdere Belediyesi, can dostların yemek bulmakta zorlanacakları bölgelerde son 15 günde 400 kilogram mama dağıtımı yaptı. Başkan Ali Engin, “Lütfen, sahipsiz dostlar için elimizden gelen katkıyı yapalım, kapımızın önüne bir kap mama ve su koymayı unutmayalım” dedi. Karşıyaka’da, sahipsiz can dostlar için yol kenarına bırakılan mamaları süpürerek çöpe atan bir vatandaşa, 392 lira idari para cezası kesildi. Başkan Cemil Tugay, “Hayvanseverlerimiz endişe etmesin” diye konuştu. Bergama’da ise, dışardaki dostlar için adeta seferberlik ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı sürecinde de ekipler, ilçenin muhtelif yerlerine mama ve su takviyesi yaptı. Manisa’da da Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde can dostlar için gerçekleştirdiği mama desteğini artırdı.

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