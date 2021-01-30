‘Diyarbekir maçında Telafi edeceğiz’

Sarı lacivertliler, 4 Şubat Perşembe günü konuk edeceği Diyarbekirspor’u yenerek yeniden zirvenin tek sahibi olmayı hedefliyor. Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, “İlk 20 dakikadan sonra oyunumuzu sahaya yansıtmaya başladık. İyi pozisyonlar yakaladık, ikinci golü çok rahat yapabileceğimiz pozisyonlar da vardı. Maalesef Burak’ın adalesinde yırtık tespit edildi. Kendisinden birkaç hafta yararlanamayacağız. Ancak kimsenin şüphesi olmasın. Evimizde oynayacağımız Diyarbekirspor maçında 2 puan kaybımızın telafisini yapacağız” dedi.