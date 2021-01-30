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    HaberlerEge Haberleri ‘Diyarbekir maçında Telafi edeceğiz’
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    30.01.2021 - 07:00 |

    ‘Diyarbekir maçında Telafi edeceğiz’

    Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta ilk yarıyı liderlik koltuğunda tamamlayan Bucaspor 1928, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Ofspor’la 1-0 öne geçtiği maçta 1-1 berabere kalarak 2 önemli puan kaybetti ve takipçisi Diyarbekirspor’a yakalandı. İzmir temsilcisi 36 puana ulaşırken, Diyarbakır ekibi de aynı puanla zirveye ortak oldu.

    ‘Diyarbekir maçında Telafi edeceğiz’

    Sarı lacivertliler, 4 Şubat Perşembe günü konuk edeceği Diyarbekirspor’u yenerek yeniden zirvenin tek sahibi olmayı hedefliyor. Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, “İlk 20 dakikadan sonra oyunumuzu sahaya yansıtmaya başladık. İyi pozisyonlar yakaladık, ikinci golü çok rahat yapabileceğimiz pozisyonlar da vardı. Maalesef Burak’ın adalesinde yırtık tespit edildi. Kendisinden birkaç hafta yararlanamayacağız. Ancak kimsenin şüphesi olmasın. Evimizde oynayacağımız Diyarbekirspor maçında 2 puan kaybımızın telafisini yapacağız” dedi.

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