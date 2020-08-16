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    16.08.2020 - 00:00 |

    Doğaya davet

    Buca Belediyesi İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi, ağaç evleri bisiklet kiralama alanı ve kafesiyle yepyeni bir görünüme büründü. Başkan Erhan Kılıç, “Vatandaşlarımız davetli” dedi

    Doğaya davet

    KOVİD-19 ÖNLEMLERİ ALINDI

    Yenilenen, Kaynaklar’daki Buca Belediyesi İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi, kapılarını açtı. Turuncu Çember alan düzenlemeleri ve özgün lezzetleriyle Dere Kafe’nin de yer aldığı merkez, konuklarını bekliyor. Ağaç evlerin tamamı baştan aşağı yenilendi. Boyama ve bakım çalışmalarının yanı sıra bungalov evlere engelli rampalı balkonlar yapıldı, dezenfekte, sosyal mesafe ve ateş ölçüm önlemleri alındı. Belediye Başkanı Erhan Kılıç, farklı organizasyonlara olanak sağlayan merkezden yararlanmak isteyen doğa tutkunlarının, Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’yle iletişime geçebileceğini belirtti.

    Merkezde; ağaç ev, bungalovlar, çadır alanları, bisiklet tamir-kiralama yeri ve çok sayıda etkinlik noktası bulunuyor.

    Ölüme meydan okudularBursa'da düğünde, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. Onlarca kişinin el ele tutuşup, halay çektiği görüntülerde ölüme meydan okudular. Bursa’da yapılan düğünde mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.
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