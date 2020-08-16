Doğaya davet

KOVİD-19 ÖNLEMLERİ ALINDI



Yenilenen, Kaynaklar’daki Buca Belediyesi İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi, kapılarını açtı. Turuncu Çember alan düzenlemeleri ve özgün lezzetleriyle Dere Kafe’nin de yer aldığı merkez, konuklarını bekliyor. Ağaç evlerin tamamı baştan aşağı yenilendi. Boyama ve bakım çalışmalarının yanı sıra bungalov evlere engelli rampalı balkonlar yapıldı, dezenfekte, sosyal mesafe ve ateş ölçüm önlemleri alındı. Belediye Başkanı Erhan Kılıç, farklı organizasyonlara olanak sağlayan merkezden yararlanmak isteyen doğa tutkunlarının, Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’yle iletişime geçebileceğini belirtti.



Merkezde; ağaç ev, bungalovlar, çadır alanları, bisiklet tamir-kiralama yeri ve çok sayıda etkinlik noktası bulunuyor.