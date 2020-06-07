‘Doğayı yaşanabilir kılalım’

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, meclis üyeleriyle birlikte 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne dikkat çekmek için Baraj Kır Lokantası çevresinde çöp topladı.



İzmaritlere kızdı



Her vatandaşın çevre konusunda duyarlı olması gerektiğine vurgu yapan Yılmazlar, sokaklara atılan izmaritlere çok kızdığını söyledi. Yılmazlar, “Herkes dükkânının ve evinin önünü temiz tutmalı. Bu sokaklar, bu çevre, tertemiz doğa, bu ülke bizim. Havasıyla toprağıyla en güzel ülke, en güzel topraklar bizim.



Bu güzelliği koruyalım ve daha yaşanabilir kılalım. Buradan herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Sokaklara asla sigara izmariti, çöp atmayalım” dedi. Temiz bir çevre için herkese görev düştüğünü belirten Başkan Yılmazlar, “Bizler, yarınlarımıza, geleceğimiz olan sevgili yavrularımıza yemyeşil bir çevre, yemyeşil bir doğa bırakmak zorundayız. Etrafta çöp olmayan, temiz doğası olan bir çevreyle onları buluşturmak bizim borcumuz” şeklinde konuştu.