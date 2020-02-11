Doğru yatırımla İzmir kazanacak

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK), bölgede turizm tesisi yapmak isteyen yatırımcılara danışmanlık hizmeti verecek. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, “Oluşturduğumuz kurul yatırımcılara yol gösterecek, doğru alanda doğru yerde doğru yatırımlar yapılmasını sağlayacak. Böylelikle bölge turizminin sağlıklı gelişmesine katkı sağlayacak” dedi.

ETİK Yönetim Kurulu Üyesi ve Four Points by Sheraton İzmir Otel Genel Müdürü Bülent Süzer’in başkanlığında oluşturulan kurul, turizm yatırımcılarına danışmanlık hizmeti vermek üzere çalışmalarına başladı. Ege Bölgesi’ne ilgi duyan turizm markalarının yatırımcı arayışında olduğunu belirten Süzer, “Markalarla yatırımcıları bir araya getireceğiz. Onlara danışmanlık hizmeti vererek yatırımları doğru yere yönlendireceğiz” dedi. İzmir’e yatırım yapmak isteyen pek çok kuruluş bulunduğunu anlatan Süzer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Markalar yatırımcı bulmak, İzmir’e yatırım yapmak için bekliyor. Bu aşamada doğru buluşmanın sağlanması, enerjinin, birikimin doğru yere yönlendirilmesi gerekiyor. Bölge turizminin çatı örgütü durumundaki ETİK burada çok önemli bir görev üstleniyor. Oluşturulan kurulun vereceği danışmanlık hizmetiyle markalar ve zincir otellerin alt markalarıyla yatırımcıları buluşturacağız.”

Turizm yatırım forumu

Son dönemde iş otellerinin, lüksten arındırılmış ama rahat ve konforlu otellerin ilgi gördüğünü kaydeden Bülent Süzer, yeni yapılan otellerin başka otelleri de alana çektiğini, yatırım yapılan alanın cazibesini arttırdığını söyledi. Yatırımcının “Nerede, nasıl otel açılmalı? Kentin dinamikleri nedir?” sorularına doğru yanıtlar verilmesi gerektiğini vurgulayan Süzer, “Örneğin, Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ne yakın Karşıyaka, Bostanlı, Mavişehir bölgesinde beş yıldızlı otellere ihtiyaç var. Bergama, Çandarlı, Dikili’yi hareketlendirecek Bergama Organize Sanayi Bölgesi projesi var. Kurulumuz, bu tür yatırım alanlarını ve teşvikleri izleyecek ve yatırımcıları ona göre yönlendirecek” diye konuştu.

ETİK Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Süzer, Eylül ya da Ekim ayında bir ‘turizm yatırım forumu’ düzenlemeyi planladıklarını, yatırımcılarla markaları buluşturacak önemli bir etkinlik olacak” dedi.