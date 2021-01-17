‘Doğrusunu yapıyoruz’

İzmir’de sağanak yağış sonrası oluşan sel ve su baskınları üzerinden yapılan eleştirilere yanıt veren Batur, “Oturdukları yerden felaket tellallığı yapıyorlar. Sahada çalışan arkadaşlarımızın hakkına giriyorlar. Bir afet olsun da, bunun üstünden siyaset yapalım diye bekliyorlar. Yok gitsin, bu başkan filan diyorlar. Bunun kararını halk verir. Ahkâm kesmesinler. Biz doğru işler yapıyoruz. Yüzde 64 oyla geldim buraya. 185 milyarlık borç ödedik” dedi.