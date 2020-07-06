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    HaberlerEge Haberleri Doğukan’a Fener kancası
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    06.07.2020 - 00:00 |

    Doğukan’a Fener kancası

    Doğukan’a Fener kancası

    TFF 3. Lig 2. Grup’taki Karşıyaka’nın 21 yaşındaki yıldız adayı Doğukan İnci’nin Beşiktaş’tan sonra Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir’in radarına girdiği iddia edildi. Koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle yeni sezonda kemer sıkmaya hazırlanan Süper Lig temsilcileri alt liglerden yetenekli gençlere yönelirken, yine 3. Lig’deki Gölcükspor’dan 19 yaşındaki İsmail Yüksek ve Bucaspor’dan 18 yaşındaki Barış Sungur’u alan Fenerbahçe’nin Doğukan’la da ilgilendiği öğrenildi.

    Çankırı'da maske ve mesafeli düğün halayıÇankırı'nın Ilgaz ilçesinde gerçekleşen köy düğününde, davetiler, koronavirüs tedbirleri nedeniyle maskeli bir şekilde sosyal mesafe çubuğu ile halay çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, halayda çekilen fotoğrafı, Twitter hesabından paylaşarak diğer eğlenceler için örnek gösterdi.
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