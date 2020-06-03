03.06.2020 - 07:00 |
Doğumgünü sürprizi
Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, eşi Zehra Bilgin ve Kültür ve Sanat Birimi sorumlusu Aysun Helvacıoğlu ile birlikte Atatürk Mahallesi’nde yalnız yaşayan 66 yaşındaki Pakize Koşar’ı ziyaret etti, doğum gününü kutladı.
Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, eşi Zehra Bilgin ve Kültür ve Sanat Birimi sorumlusu Aysun Helvacıoğlu ile birlikte Atatürk Mahallesi’nde yalnız yaşayan 66 yaşındaki Pakize Koşar’ı ziyaret etti, doğum gününü kutladı. Yaşlı kadına pasta da hediye eden Başkan Bilgin, “İyi günde, kötü günde, her zaman er yerde halkımızın hizmetinde olacağız” diye konuştu.
Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk aile ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiMısır'da yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan Türk vatandaşları Kader ve Veli Biçer çifti ile çocukları, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.Kovid-19 testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs semptomları gösteren eşi Veli ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'i (4) taşıyan Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçak, Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Tekirdağ'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.