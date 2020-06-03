Doğumgünü sürprizi

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, eşi Zehra Bilgin ve Kültür ve Sanat Birimi sorumlusu Aysun Helvacıoğlu ile birlikte Atatürk Mahallesi’nde yalnız yaşayan 66 yaşındaki Pakize Koşar’ı ziyaret etti, doğum gününü kutladı. Yaşlı kadına pasta da hediye eden Başkan Bilgin, “İyi günde, kötü günde, her zaman er yerde halkımızın hizmetinde olacağız” diye konuştu.