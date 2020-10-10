85,74BİST1.1661.32EURO9.30-0.52USD7.85-1.10ALTIN487.380.81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Doktor X müzede
    ABONE OL
    10.10.2020 - 07:00 |

    Doktor X müzede

    Sanatçı Korkmaz, virüse karşı mücadele eden sağlıkçılar için 2 milimetrelik minyatür yaptı

    Doktor X müzede

    2018 yılında Kuşadası Belediyesi tarafından Tarihi Kale Kapısı’nın üstünde Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı adıyla kente kazandırılan merkez, açıldığı ilk günden bu yana her kesimden ziyaretçinin uğrak noktası oldu. Merkezde, Türkiye’nin tek gubari hat sanatçısı ve dünyadaki 3 mikro heykeltıraştan birisi olan Necati Korkmaz’ın ancak büyüteç ya da mikroskopla görülebilen milimetrik boyutlardaki 42 mikro minyatür çalışması sergileniyor. Korkmaz’ın eserleri arasında, salgına karşı fedakârca çalışan sağlıkçılara ithafen yaptığı “Doktor X” adlı 2 milimetre boyutunda bir heykel de yer alıyor. Şırıngadaki iğnenin üzerinde yer alan heykelde, saç telinden yapılma bir mızrak, doktor tarafından koronavirüsü temsil eden figüre saplanıyor.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yoksul hanelerin yüzde 40’ı internetsiz

    Yoksul hanelerin yüzde 40’ı internetsiz

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

    Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

    Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

    Yüzlerce kadının hayatına dokundular! Birinciye 100 bin TL destek

    Yüzlerce kadının hayatına dokundular! Birinciye 100 bin TL destek

    Sıradaki Haber