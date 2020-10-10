Doktor X müzede

2018 yılında Kuşadası Belediyesi tarafından Tarihi Kale Kapısı’nın üstünde Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı adıyla kente kazandırılan merkez, açıldığı ilk günden bu yana her kesimden ziyaretçinin uğrak noktası oldu. Merkezde, Türkiye’nin tek gubari hat sanatçısı ve dünyadaki 3 mikro heykeltıraştan birisi olan Necati Korkmaz’ın ancak büyüteç ya da mikroskopla görülebilen milimetrik boyutlardaki 42 mikro minyatür çalışması sergileniyor. Korkmaz’ın eserleri arasında, salgına karşı fedakârca çalışan sağlıkçılara ithafen yaptığı “Doktor X” adlı 2 milimetre boyutunda bir heykel de yer alıyor. Şırıngadaki iğnenin üzerinde yer alan heykelde, saç telinden yapılma bir mızrak, doktor tarafından koronavirüsü temsil eden figüre saplanıyor.